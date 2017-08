Reedel saab alguse korvpalli U16 A-divisjoni EM Montengeros, kus võistlustules on ka meie noormehed. Koondise kapten ja liider Kerr Kriisa sõnas korvpalliliidu kodulehele antud intervjuus, et noormehed on suures osas terved ja vigastused ei tohiks indu täis poiste pallimist segada.

Toome välja valiku sealse intervjuu küsimustest-vastustest. Täispikka usutlust saab lugeda siin.

Mis seisus on koondis? Vigastused? Vorm?

Koondis on täiesti soliidses seisus. Pisivigastusi osadel on, aga see ei tohiks nii palju segada ja vormi koha pealt ka probleeme ei ole. Ega endalgi.