Errani selgitas, et letrosooli kasutab tema ema, kes võitlebki rinnavähiga. Ühel päeval pillas ema aga mõned tabletid köögikapi peale, kus hiljem valmistati tortellini pastat ja puljongit. Rahvusvahelise tenniseliidu moodustatud komisjon leidis, et suure tõenäosusega sattus letrosool Errani kehasse söögi kaudu ja midagi tahtlikku itaallanna käitumises polnud.

Kahekuuline karistus anti talle seetõttu, et komisjoni arvates oleks Errani võinud teha rohkemat, et ennast keelatud ainete eest kaitsta.

Errani vanemad rääkisid juulis toimunud ülekuulamisel, et pärast positiivse dopinguproovi ilmnemist tegid nad eksperimendi, kus selgus, et ravim lahustub puljongis ja tortellinide tegemiseks kasutatud lihasegus täielikult. Hiljem polnud võimalik maitsest aru saada, et midagi on valesti.