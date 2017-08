Kergejõustiku Londoni MMi korraldajad on tänaseks kinnitanud, et võistlejaid võõrustavad hotellis on puhkenud kõhuviiruse epideemia.

Esimesed jutud suurvõistlusel möllavast kõhutõvest ringlesid eile. Ka Jaak-Heinrich Jagori treener Mehis Viru ütles ETV-le, et nende hotellis on ringlemas üks kõhuviirus, millega ka tema hoolealune viimased 24 tundi hädas on olnud. Tänaseks on korraldajad ka avalikult kinnitatud haigusepuhangut.

Mitmed Kanada ja Saksamaa sportlased on viimaste päevade jooksul kurtnud erinevaid terviseprobleeme ja haigestunud. Näiteks on kõhuviiruse ohvriks langenud Botswana sprinter Isaac Makwala. Meeste 200 meetri jooksu tänavust hooaja edetabelijuhti vaevanud tervisehäda oli lausa nii tõsine, et sportlane ei tulnud eeljooksus isegi starti.