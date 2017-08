Pea kogu suvise üleminekuakna on Ragnar Klavani leivaisa FC Liverpooli paari pandud Virgil van Dijkiga. Tänaseks tundub säärane käik ka võimalik, sest hollandlane esitas oma klubile lahkumisavalduse.

26aastane kaitsja tunneb ennast Southamptoni poolt reedetuna ja viimane piisk karikasse oli klubi poolne otsus, meest alusetult trahvida. Nimelt ei osalenud van Dijk meeskonna hooajaeelses treeninglaagris Prantsusmaal ja klubi süüdistab pallurit treeningutest kõrvale hiilimises.

"Teatan kahetsusega, et esitasin lahkumisavalduse. Tunnen, et mul ei olnud teist valikut pärast seda, kui Southampton mulle mõista andis, et plaanivad distsiplinaarkaristusena mind trahvida kahe nädala palga ulatuses. Leian, et säärane süüdistus ja karistus on täiesti alusetud," sõnas hollandlane.

Olen ambitsioonikas jalgpallur ja soovin oma karjääri jooksul võimalikult palju saavutada. Pallimängija karjäär ei ole väga pikk ja soovin seda täies mahus ära kasutada. Tahan mängida Euroopa klubisarjades ja võistelda tiitlite nimel. Seda kõike arvesse võttes, palun, et Southampton tuleks mu soovile vastu ja arvestaks ka minu arvamusega, kui tippklubid mu vastu huvi tunnevad. Viimaste kuudega olen korduvalt pidanud pettuma, kui mitmte suurklubide pakkumised on jätkuvalt tagasi lükatud," kulges mehe avaldus.

Hollandi koondist 12 korral esindanud van Dijk liitus Southamptoni klubiga tunamullu Glascow Celticust. Lisaks Liverpoolile jahib mehe allkirja veel valitseb Inglismaa meister Londoni Chelsea.