Resultaat on sedavõrd väärtuslikum, et lapseealistele seati meeletud ootused. Juba enne turniiri riputati noormeestele medaleid kaela ning tituleeriti läbiaegade Eesti talendikaimaks satsiks. Ohukohti oli erinevaid.

„Nendel poistel on erinevaid mõjutajaid hästi palju,“ tõdes Kullamäe. „Professionaalses meeste võistkonnas vastutavad kõik mängijad enda eest ise - siin on aga kõrvalt mõjutajaid meeletult. See on hoopis teine maailm.