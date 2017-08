Suurbritannia tervishoiuministeeriumi andmetel on meditsiinitöötajate poole pöördunud 30 Londonis peetava kergejõustiku MMiga seotud inimest, kes kurdavad halva enesetunde ja oksendamise üle. Neist kahel on tuvastatud noroviirus ehk maakeeli oksendamistõbi, teatas The Guardian.

Tervishoiuministeerium lisas, et kuna noroviirus levib väga kiirelt, ei oska nad täpsemaid andmeid öelda, aga ilmselt kasvab nakatunute arv veelgi. Viirus levib eelkõige Toweri hotellis ööbijate seas - lisaks näiteks Kanada ja Saksamaa koondisele peatuvad seal ka eestlased.

Eile kurtis kõhuviiruse üle ka 400 meeri tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor, kes jäi oma poolfinaalis viimases. Londonis viibiv Õhtulehe reporter Kaarel Täll edastas, et Jagoril ja veel ühel sportlasel oli siiski vaid viiruse kahtlus. Praegu on Eesti kergejõustikuliidu kinnitusel kõigi sportlastega kõik korras.

Toweri hotell viis läbi uurimise ja leidis, et nende majutusasutusest viirus alguse ei saanud ja paha külalise tõi Londonisse ilmselt mingi sportlane või taustatiimi liige.

Suurematest nimedest on haigeks jäänud Botswana sprinter Isaac Makwala ja Iirimaa 400 meetri tõkkejooksja Thomas Barr. Makwala pidi vahele jätma eilse 200 meetri eeljooksu, aga lubas täna 400 meetri distantsi finaalis stardis olla. Õhtupoolikul oli tema tervis siiski nii kehv, et duell Wayde van Niekerkiga jääb ära. Barr otsustas juba eilse võistluspäeva hommikul, et targem on poolfinaalist loobuda.