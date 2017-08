"Teatan valutava südamega, et ma ei õhtuses 400 meetri finaalis startida. Staadionile kohale jõudes olin valmis endast kõik rajale jätma, kuid kohale jõudnuna mõistsin, et olin kõndinud lõksu. IAAFi korraldusel ei lastud mul võistlusareenile siseneda," teatas Makwala Facebooki vahendusel oma poolehoidjatele.

"Võitlesime terve päeva selle nimel, et tõde avalikkuseni jõuaks, kuid tulutult. Kordan endiselt, et ma ei ole haige ja kohapeal ei ole mind testinud mitte ükski arst," lõpetas jooksja oma pöördumise.

"IAAF pole meiega endiselt ühendust võtnud ja ühtegi ametliku teadaannet saatnud. Makwala sai stardikeelust teada meedia vahendusel", lausus Sedimo. "Oksendamise tõttu lihtsalt eeldatakse, et tal on see viirus, kuna see on kõige lihtsam haiguse avaldumise viis," sõnas alaliidu juht pettunult.