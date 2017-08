Londonis jätkuval kergejõustiku MMil kaugushüppe kvalifikatsioonis oma parimal katsel kõigest 6.15 kirja saanud ning kindlalt finaalist eemale jäänud Ksenija Balta sõnul oli tema võistlus katastroof.

Välihooaja esimesed hüpped teinud 30aastane kergejõustiklane nimetas oma esitust katastroofiks. "Avakatse andis lootust, aga õudusunenägu sai teoks," sõnas ta. "Katastroof!"

Vigastuse tõttu hooaja avavõistluse teinud Balta ei tahtnud ebaõnnestumist vähese praktika süüks ajada. "Saan aru, et see küsimus on õigustatud, aga olen tegelikult kogenud [sportlane] ning selliseid asju ei tohiks juhtuda."

Ksenija Balta Londoni MMil. (FABRIZIO BENSCH)

Ta jätkas: "Vist ei tulnud kehva ilmaga (Londoni kergejõustikuareen meenutab pideva vihmasaju tõttu basseini - K.T.) toime. KOgu keha muutus väga külmaks ning olin seal staadionil läbimärg. Kui dressid maha võtsin, siis külm murdis kuni kontideni välja." lisas Balta.

Balta tunnistab, et võistluse tase polnud midagi erakordset ning 12. koha taganuks igati jõukohane 6.46. "Üks positiine asi on tänase juures see, et põlv on endiselt korras. Hooaega ma lõpetada ei taha, loodan veel võistelda ja selle 6.15 üle hüpata.