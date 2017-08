Londonis jätkuval kergejõustiku MMil pole skandaalidest puudust ning üheks kangelaseks on tõusnud 400 meetri jooksust ebaõiglaselt eemale jäetud botsvaanalane Isaac Makwala. Täna õhtul loodab ta parimat 200 meetri finaalis.

"Pärast eile (üleeile - toim) juhtunut andsin end jumala hoolde. Mu süda on endiselt murtud," nentis Makwala eile õhtul pärast poolfinaali edukat läbimist. "Soovisin, et IAAF teinuks otsuse, et saan esmalt joosta 400 meetrit. Olin valmis. Ma ei tea, kes selle otsuse langetas. 400 on põhjus, miks ma harjutan, minu distants. Tänan publikut, kes on vapustav. Ja tänan IAAFi, et mul lubati täna joosta."

Makwala sai oma poolfinaalis ajaga 20,14 ameeriklase Isian Youngi (20,12) järel teise koha, ülejäänud kahe jooksu võitjad ei näidanud temast kiiremat aega. Finaal algab täna kell 23.52.