Londonis jätkuval kergejõustiku MMil on lisaks sportlikele tulemustele ohtralt jutuainet pakkunud ka noroviirus ehk oksendamistõbi, mille küüsis on vaevelnud kümned sportlased. Suurbritannia meedia väitel on viirus nakatamas üha rohkem inimesi.

Inglismaa Tervishoiuministeeriumi andmetel on Londonis haigeks jäänud ligi 40 inimest, kellest kolmel on pärast analüüse tuvastatud noroviirus. Tõve levikut pole suudetud piirata, kuid ministeeriumi sõnul antakse koos MMi korraldajatega endast kõik, et seda teha.

Noroviirus on Londonis tekitanud ka paraja skandaali, kui 400 meetri jooksu finaalis startima pidanud Isaac Makwala ei tohtinud tõve tõttu medalit püüdma minna.

Skandaali tekitas tõik, et Botswana äss oli enda sõnul täiesti terve ning võistlemiseks valmis.