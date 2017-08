Londonis jätkuval kergejõustiku MMil täitis Magnus Kirt odaviske kvalifikatsioonivõistluse B-grupis kohe avakatsel kvalifikatsiooninormi ning pääses lõppvõistlusele.

83.86 visanud 27aastane odamees sõnas, et tema avakatse oli tehniliselt kontrollitud. "Eesti meistrivõistlused näitasid, et rabistada ja liialt käega visata pole mõtet. Eelkõige keskendusin sellele, et jalgadega visata ja hoojooksus olla võimalikult hea."

Kirt jätkas: "Soojendusväljakul olid visked kandilised, aga [peaväljakule] jõudes oli hea olla. Kuna tase on kõrge, siis läksin viskama nii nagu torust tuli. Midagi tagasi ei hoidnud," kommenteeris Kirt.