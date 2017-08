„Öelge mulle viis keskkaitsjat, kes meid tugevamaks teeks. Viis, siis saate auhinna,“ mõtiskles Klopp ajakirjanikega mõni aeg tagasi. „Meil on neid neli, arvan, et me ei vaja rohkem ning pole mõtet kedagi lihtsalt niisama tuua.“

Sellest hoolimata ei lõpeta Briti meedia Liverpooli ning hollandlase Virgil van Dijki paari sobitamist. Mees andis esmaspäeval oma praegusele koduklubile Southampton teada, et soovib tiimist lahkuda ning pärast seda on kuulujutud taas levima hakanud. Usutavasti peaks mehe eest lauale lööma umbes 55 miljonit eurot. Täpselt sama summa on Liverpool sel suvel juba kulutanud.

Mullu teenis Klavan mänguaega 20 Premier League’i kohtumises. Kui Liverpool soetab oma ridadesse Van Dijki või mõne teise keskkaitsja, võib Eesti au ja uhkuse mänguaeg kokku kuivada. Kui rivistus ei muutu, jääb Ragnar suure tõenäosusega Joel Matipi ning Dejan Lovreni seljataha klubi kolmandaks numbriks nagu mullugi.

Selge on aga see, et Klopp usaldab Klavanit ning näeb teda põhimeeskonna väärtusliku osana. Mees pääses platsile kõigis kaheksas hooajaeelses kontrollkohtumises ning andis Bilbao Athleticu vastu ka väravasöödu, kaotusmängus Madridi Atletico vastu valiti ta kogu platsi parimaks.

Unustada ei saa sedagi, et tänavu ootab Liverpooli ees kas Meistrite või Euroopa liiga alagrupiturniir, mistõttu peab Klopp koosseisuga tihti vangerdama.

Kas Conte saab traditsioonilise hundipassi?

Antonio Conte (paremal). (AP / Scanpix)

Mullu Londoni Chelsea peatreeneriks saanud Antonio Conte viis Inglismaa pealinna sinise klubi oma avahooajal muljetavaldava tiitlivõiduni. Tänavu peab ta vältima kummalist jada – eelneval kahel aastal meistriks tulnud treenerid Jose Mourinho (Chelseaga) ning Claudio Ranieri (imelise Leicester City’ga) said järgmisel hooajal kinga!

Suvel on klubiga liitunud väravavaht Willy Caballero, keskkaitsja Antonio Rüdiger, poolkaitsja Tiemoue Bakayoko ning ründetuus Alvaro Morata. Kui esimene neist saadi tasuta, siis ülejäänud kolme eest on makstud 140 miljonit eurot. Sellest hoolimata pole Conte rahul ning soovib väidetavalt veel nelja uut pallurit!

„Mind ootab minu treenerikarjääri kõige raskem aasta,“ ütles ta. „Olen selles täiesti kindel. „Me vajame rohkem mängijaid!“

Kas miljardimehe imeline kaks kordub?

Jose Mourinho. (AFP / Scanpix)

Kui muinasjutus on maagiliseks arvuks seitse, siis Jose Mourinho maailmas täidab seda rolli kaks. Praegune Manchester Unitedi peatreener on oma teise klubis veedetud aasta jooksul alati riigi meistriks tulnud! See on juhtunud nii Portos, Chelseas (lausa kahel korral), Milano Interis kui ka Madridi Realis.

Sel suvel on mullu Inglismaal kuuenda kohaga lõpetanud United kolmel korral rahapatakaga lehvitanud, umbes 160 miljoni euro eest on ostetud ründemasin Romelu Lukaku, väsimatu poolkaitsja Nemanja Matic ning jäämeheks tituleeritud keskkaitsja Victor Lindelöf.

Tehingute toel sai Mourinhost esimene jalgpallitreener, kes mehi ostnud rohkema kui miljardi inglise naela eest. Kokku on klubid portugallase 17aastase karjääri jooksul kulutanud tema soovitud vutimeeste peale 1,1 miljardit naela ehk 1,21 miljardit eurot!

Kes saaks vastu noorele Manchester Cityle?

Kyle Walker (paremal) koos endise tiimikaaslase Dele Alliga. (HARRISON MCCLARY)

Eriti tarmukalt on raha raisanud viimati kolmandal positsioonil lõpetanud Manchester City. Briti jalgpallipress peab katalaani Pep Guardiola juhendatud klubi tiitlivõidu põhipretendendiks. Soetatud on poolkaitsja Bernardo Silva, puurivaht Ederson ning kolm kaitsemängijat Kyle Walker, Danilo ja Benjamin Mendy, kelle eest käidi kokku välja üle 240 miljoni euro.

„Ma olen klubile väga tänulik,“ lausus Guardiola viidates suurele üleminekutrallile. „Olime eelmisel aastal üks Premier League’i vanimaid meeskondi. Otsustasime, et tiim tuleb järgmiseks neljaks-viieks aastaks nooremaks muuta ja seepärast me uusi mängijaid ostsimegi.“

Millal ostab Spurs pallureid, keda ei pea guugeldama?

Danny Rose kardab, et Spurs ostab mängijaid, keda peab guugeldama! (REUTERS / Scanpix)

Kui Arsenali vaikne suveperiood ei tohiks kedagi üllatada, siis tavatult tasa on tegutsenud nende Põhja-Londoni rivaal Tottenham Hotspur. Kahel viimasel aastal esikolmikusse jõudnud Spurs pole ostnud veel ühtegi mängijat.

Eile teatas tänavu Wembley’l palliva tiimi vasakkaitsja Danny Rose, et klubi peaks jalad kõhu alt välja võtma.

„Kümmet mängijat ei pea ostma, kuid kaks-kolm oleks hea,“ nentis Inglismaa koondislane. „Aga nad võiksid olla tuntud jalgpallurid, mitte sellised, keda peab guugeldama.“