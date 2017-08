„Mulle jäi esimesena silma see, et ta on meeskonnamängija. Selle omaduse puudumine on tavaliselt suurim esimest hooaega Euroopas mängivate ameeriklaste puudujääk. Tegemist on füüsiliselt tugeva mängumehega, kes ei põlga ka kaitsemängu. Me näeme, et tema roll rünnakul peaks Raplas olema selgelt suurem kui oli ülikoolis, sest ta on väga hea söötja ja tal on väga hea viskekäsi, mis minu arvates ei saanud piisavalt kasutust (kolmepunktivisete protsent oli 43),“ kommenteeris meeskonna peatreener Aivar Kuusmaa.