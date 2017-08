Pärast väikest pausi taas WTA karussellile astuv Eesti parim tennisist Anett Kontaveit sai Cincinnati turniiriks raske loosi, ta kohtub avaringis kahekordse Wimbledoni võitja Petra Kvitovaga.

Eelmise aasta lõpus kodumaal noarünnaku ohvriks langenud ja pika võistluspausi teinud Kvitova naasis mai lõpus Prantsusmaa lahtistel, kus jõudis teise ringi. Seejärel võitis ta muruturniiri Birminghamis, kuid Wimbledonis piirdus taas teise ringiga. Esimesed kõval kattel mängitud turniirid Stanfordis ja Torontos erilist edu ei toonud, mõlemal võitis tšehhitar ühe mängu.

Siiski asub Kvitova maailma edetabelis 14. kohal, Kontaveit on 28. Võistluse tase on nõnda kõva, et kohal on maailma edetabeli 22 paremat, välja arvatud mõistagi lapseootel Serena Williams, kelle veel leiab 15. positsioonilt.

Avaringi põnevaima paari moodustavad Prantsusmaa lahtiste võitja, Läti esindaja Jelena Ostapenko ning vabapääsme saanud venelanna Maria Šarapova.