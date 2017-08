„Võistluse tulles ei osanud sellist pauku oodata. Ma ei tea, kust see tuli. Juu siis suutsin nii hästi vormi ajastada,“ rääkis rahulolev 23aastane spordimees.

Mehe isiklik rekord oli MMile tulles tänavu kogutud 8170 punkti. MMil osalenud meeste rekordite võrdluses andis see 27. koha. Nüüd on ta aga maailma neljas!

Londoni MMil meeste kümnevõistluses neljanda koha ja 8371 punktiga üllatanud Janek Õiglane ütles pärast võistlust, et ei osanud absoluutselt sellist tulemust oodata.

„Ma ei tundnud, et vorm uskumatult hea oleks, kuid 100 m järel sai selgeks, et tunne on superhea. Oli vaja ainult hagu anda. Enne MMi ju ütlesin, et 15 parema hulka jõuda oleks super, 8000 punktiga oleksin rahul olnud.“

Mis on suure arenguhüppe taga? „Vanust on juurde tulnud ja kokku olen viis aastat juba mitmevõistlust teinud. Ega paari-kolme aastaga ei saavutagi igal alal kindlust. Olen stabiilselt pidevalt treeninud ning vanusega on asi paremaks läinud – alad ei ole enam nii krobelised.“

Õnnestunud avapäev tekitas mehes küll pingeid, kuid ta suutis närvid edukalt korras hoida. „Pärast esimest päeva oli ikka korralik närv sees – kartsin tõkkejooksu. Amsterdami EMil oli ka avapäev hea, aga tõkkejooksul tuli komistus sisse. Üleüldse kartsin teise päeva kolme esimest ala. Täna teadsin pärast teivashüpet, et teen kindlalt korraliku tulemuse.“

8371 punkti kogunud Õiglase seeria: 100 m: 11,08, kaugushüpe: 7.33, kuulitõuge: 15.13, 4. kõrgushüpe: 2.05, 400 m: 49,58, 110 m tj: 14,56, kettaheide: 42.11, teivashüpe: 5.10, odavise: 71.73, 1500 m: 4.39,24.

Karl Robert Saluri Londoni MMil. (PHIL NOBLE)

Karl Robert Saluri sai 8025 punktiga 13. koha. Mees võistles sisemise põlvesideme rebendiga ning tõkkejooksu järel vaevles 24aastane sportlane valude käes, kuid suutis päeva ikkagi edukalt lõpetada.

„Arvestades olukorda, pole ma üldse kurb. Tegin nii palju, kui olin võimeline. Pigem on hea tunne, sest andsin endast maksimumi. Tõkkejooksule järgnenud valu teab ainult inimene, kes on põlvesideme rebendiga midagi teinud. Valuvaigistid olid väga head sõbrad. Tund aega võttis aega, enne kui sain valutult kõndida. Vedas, et kettaheites teises grupis olin, muidu poleks üldse heita saanud. Nalja polnud,“ ütles ta.

Kuidas siit edasi minna? „Probleem oligi selles, et mul oli MMi eel valida, kas tervis või vorm. Läksin vormi peale. Pigem teen läbi valu ja olen MMi 13. kohal, kui teen tervelt ja olen 20. kohal. Emotsionaalselt on 13. koht ikka palju parem, kui olla kuskil taga. Treenerile ütlesin, et enne uuesti treenima ei hakka, kui täiesti terve olen. Kaks nädalat ei vaata spordi poolegi, ainult telekast.

8025 punkti kogunud Saluri seeria: 100 m: 10,55, kaugushüpe: 7.49, kuulitõuge: 13.98, kõrgushüpe: 1.84, 400 m: 47,76, 110 m tj: 15,36, kettaheide: 40.43, teivashüpe: 5.00, odavise: 57.12, 1500: 4.31,31