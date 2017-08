Kevadel Eesti korvpalli meistriliigas hõbemedali võitnud Rapla korvpalliklubi teatas, et on jõudnud lepinguni 27aastase Läti ääremängija Maris Ziedinsiga. 203 cm pikkune Ziedins esindas mullu Läti meistrivõistlustel teiseks tulnud Ventspilsi, varem on ta kuulunud ka Jurmala ja Valmiera nimekirja.

Ziedinsit üritati enda ridadesse värvata juba mullu, aga tulutult.

„Täpselt selline mängija, keda eelmisel hooajal vajasime ja vajame ka nüüd. Hea käega number "neli", kes on ohtlik väljast, kuid piisavalt tugev, et ka korvi all põhitsentrit asendada,“ iseloomustas uut täiendust Rapla peatreener Aivar Kuusmaa.

Mullu viskas Ziedins Ventspilsi eest Läti meistrivõistlustel keskmiselt 4,4 punkti ja võttis 2,4 lauapalli.