Mida rohkem rallihooaeg lõpule läheneb, seda enam hakatakse rääkima ka tulevast aastast. Loomulikult on ka erinevate spekulatsioonide keskel Ott Tänak.

M-Spordis Fordi rooli keeravat Tänakut on enim seostatud Toyota meeskonnaga, kuid kindlasti ei soovi eestlasest loobuda ka praegune leivaisa. Tegelikult jätkaks tiimiboss Malcolm Wilson kõigi praeguste jõududega.

"Nad on teinud hea hooaja ja pole sugugi ime, et teised meeskonnad neist huvitatud on," rääkis Wilson Tänakust ja Sebastien Ogier´st. Küll aga võib takistuseks saada suurte tehasetiimide priske rahakott.

Kui peakski nii minema, et keegi lahkumas on, siis Wilson juba teab, keda ta asemel tahab. Nimelt on britt huvitatud Soomes neljanda koha teeninud Teemu Suninenist. Samuti on tema radaril veel üks noor soomlane.