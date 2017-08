USAs on tavaks, et Ameerika Ühendriikide president kutsub NBA hooaja võitnud meeskonna suvel Valgesse Majja visiidile. Tänavu on selleks võistkonnaks Golden State Warriors, kuid tiimi liidermängija pole pehmelt öeldes Donald Trumpi suurim fänn.

"Ei, ma ei lähe sinna," teatas kevadise finaalseeria MVP Kevin Durant. "Ma ei austa neid inimesi, kes praegu pukis on."

Ta lisab: "Ma ei nõustu temaga (Trumpiga) paljudes asjades ja sellepärast loobungi kutsest. Aga see on vaid minu isiklik otsus ja ei puuduta ülejäänud meeskonda. Küll aga usun, et kaasalased saavad minust aru."

Maailma üks paremaid korvpallureid usub, et Trump pole õige mees USA president olema ning tema tulekuga on riigis asjad allamäge läinud.