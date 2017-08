Sel suvel on palju juttu olnud maailma ühe parima jalgpalluri Lionel Messi lahkumisest Barcelonast. Klubijuhid loovavad argentiinlast siiski endale hoida, kuid selleks tuleb neil tegutseda.

Nimelt polnud Messile sugugi meeltmööda, et võistkonnast lahkus Neymar, kes suure raha eest Prantsusmaale siirdus.

Nüüd loodab Barcelona liidermängija, et võistkonda tuuakse mõni uus esimese suurusjärgu täht või vastasel juhul asub ta uut väljundit otsima. Messi olla juba uue lepingu tingimustega nõus ning ootab, et talle keegi appi toodaks.

Kataloonia tippklubi juhid on kindlad, et vutitähest nad ilma ei jää. "Kõik on juba paberil kirjas, kuid ainult Messi allkiri on puudu," sõnas Barcelona meeskonna peasekretär Robert Fernandez. "Oleksin väga üllatunud, kui tehing läbi ei läheks."

Siiski oldi Barcelonas kindlad ka selles, et Neymar ei lahku, kuid läks vastupidiselt. Kui Messi peaks tõesti oma pikaaegsest koduklubi maha jätma, peetakse tema kõige tõenäolisemaks sihtpaigaks Londoni Chelseat.