Rapla korvpallimeeskond hakkab vaikselt nägu võtma, kui täna löödi käed ameeriklasest keskmängija Devonte Upsoniga.

Kõrge lennuga ameeriklane tuleb Raplasse Helsingi Seagullsi meeskonnast, kellega tal õnnestus möödunud hooajal saavutada Soome kõrgliigas kolmas koht.

"Olen alati uskunud, et üks Devonte Upson peaks igal aastal meeskonnas olema. Mäletan hästi, mida pakkus rahvale Maurice Kemp kaks hooaega tagasi, mõned inimesed tulid saali vaid tema pärast. Olen kindel, et lisaks panusele meeskonna edusse toob tema mäng palju elevust pealtvaatajatele. Tegemist on ülimalt atleetliku korvpalluriga, kelle värbamisel oli suur osakaal väga positiivsel taustainfol eelmisest koduklubist Helsingist," andis uuele mängijale hinnangu klubi mänedžer Jaak Karp.