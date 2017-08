Kuraditosina aasta pikkune ootamine on läbi - eestlased saavad taaskord rõõmustada autoralli MM-sarjas asfaldiralli võidu üle. Tänavuse hooaja kümnendal mõõduvõtul Saksamaal näitas kõige kiiremat minekut just meie Ott Tänak koos Martin Järveojaga.

Ralli esimeseks pikemaks katseks otsustas vingerpussi mängida ilm. Vihmamärjal rajal näitas kiireimat minekut Tänak ning tänavune esimene katsevõit Saksamaa MM-rallilt oli tõsiasi. Neljandal katsel sõitis kurvist välja ning vajus viinamarjaistanduste sügavusse seni pedaali enim põrandasse vajutanud Sordo.

Ebaõnne koges ka Hyundaid rooliv Hayden Paddon, kellel purunes rehv. Tänak sai katselt taas kirja viienda koha ning ralli liidriks asus ka katsel kiireimat minekut näidanud Andreas Mikkelsen, edu Tänaku ees oli selleks hetkeks 4,8 sekundit.

1. - 4. kiiruskatse tipphetked:

Reede pärastlõunal näitas head minekut aga eestlane. Nelja kiiruskatse kaks esimest ja kaks kolmandat kohta tõstsid Tänaku ralli üldliidriks ning õhtuks oli mehe edu Mikkelseni ees juba 5,7 sekundit. Ebaõnne kogesid taas konkurendid. Viiendal kiiruskatsel vaevasid Latvalat tehnilised probleemid ning sama häda käes vaevles kaks katset hiljem ka kaasmaalane Lappi.

Väiksemat sorti südamerabanduse elasid üle ka eestlastest rallifännid, sest kuuendal katsel käis raja pervel kulgevate istandustega lähemat tuvust tegemas ka Tänak.“Tegelikult ei läinud meil väga hästi, vahepeal oli nähtavus kehv ja meil oli õnne, et rajale jäin," sõnas eestlane pärast kuuendat katset.

5. - 8. kiiruskatse tipphetked:

Laupäevane võistluspäev algas kohe pauguga. Esimesel kolmekilomeetrisel publikukatsel lõhkus oma masina tagaratta MM-sarja üldliider Thierry Neuville ning tema jaoks oli tänavune Saksamaa ralli sellega ka lõppenud.

Konkurentide ebaõnne kasutas aga jällegi oma kasuks ära Tänak. Hommikupoolikul sai nopitud kaks katsevõitu ning kui üheteistkümnendal kiiruskatsel tegi Mikkelsen veel ühel ristmikul spinni, kasvas lõunapausiks eestlase edu teda jälitanud norralase ees juba 23 sekundi peale.

Siiski ei olnud tegemist ainult teist meeste ebaõnnega. Esimesel Panzerplatte läbimisel (42 kilomeetrine kurikuulus katse) edestas Tänak samamoodi Mikkelseni 9 sekundiga.

9. - 12 . kiiruskatse tipphetked:

Turvalise edu sisse saanuna Tänak autost maksimumi enam välja ei pigistanud. Õhtustelt katsetelt tulid järjepanu paar esikolmiku ning seejärel ka neljas ning kuues aeg. Vanas sõjaväelinnakus toimunud katsetel näitas metsikut minekut Dani Sordo, kes noppis järjest kolm katsevõitu. Jäi vaid üle mõtiskleda, mis oleks võinud olla, kui hispaanlane poleks eelmisel päeval kraavi sõitnud.

Õnn tundus aga soosivat just eestlast. Järjekorras 14. katse alguses suretas Mikkelsen välja oma auto mootori. Pisiviga, mis jällegi meie mehele paar sekundit juurde andis. Viimasele päevale vastu minnes oli Tänaku edu jälitava Mikkelseni ees 21,4 sekundit.

13. - 17. kiiruskatse tipphetked:



Pühapäeval sõideti ainult 51 kilomeetrit, mis oli ära jagatud kahe erineva kiiruskatse peale, mida mõlemat läbiti kaks korda. Juba pärast päeva esimest katset ütles Mikkelsen, et tema ülesandeks on Tänakul tihedalt kannul püsida. "Mina lihtsalt sõidan kiiresti ja survestan teda. Teame, et Ott [Tänak] on ennegi surve all vigu teinud," oli norralane optimistlik.

Otseloomulikult mainiti seda kommentaari ka Tänakule, kes võttis asja aga külma kõhuga. "Las ta lendab seal rajal," sõnas mees ralliraadiole Mikkelseni kommentaari peale. Avakatsel norralane tõepoolest lendas, võttes eestlaselt tagasi 2,9 sekundit ja vähendades vahe 18,5 sekundi peale.



Ometi sellest ei piisanud! Viimased katsed võttis Tänak poolehoidjate rõõmuks, ning suuresti ka üllatuseks, rahulikult. Eestlane andis küll iga katsega ära väikseid sekundeid, ent üldedu oli turvaline. Ralli lõppkokkuvõttes edestas Tänak lähimat konkurenti Mikkelseni 16,4 sekundiga. Kolmandana lõpetas eestlase meeskonnakaaslane, neljakordne maailmameister Sebastian Ogier.



Saksamaa MM-ralli triumf ei olnud mitte ainult Ott Tänaku jaoks eriline vaid ka Fordi tehasemeeskonna jaoks. Nimelt polnud M-Sport Saksamaal kunagi varem võidurõõmu maitsta saanud.





Saksamaa MM-ralli paremusjärjestus:

Saksamaa MM-ralli. (Kuvatõmmis)

Autoralli MM-sarja üldseis:

1. Sebastian Ogier 177

2. Thierry Neuville 160

3. Ott Tänak 144

4. Jari-Matti Latvala 123

5. Dani Sordo 89

6. Elfyn Evans 87