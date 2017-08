Saksamaa MM-ralli võitjatena finišeerisid Ott Tänak ja Martin Järveoja (Ford Fiesta RS WRC´17), kellele see oli karjääri teiseks MM-võiduks ning ühise karjääri kümnendaks MM-ralliks.

„Me kõik ju ootasime järgmist võitu aga, et see nüüd siis Saksamaal tuli, seda küll enne rallit ei osanud loota, kuid mis ei tähenda, et ei oodanud seda võitu.

Kes võistlust jälgisid need nägid kohe, et Ott ja Martin said kohe algusest hea hoo üles ja asfalt istus nendele. Kogu ralli oli algusest kuni lõpuni arukalt sõidetud ja on tunda, et Ott on ikka sõitjana väga küpseks muutunud,“ sõnas Oti üks suurimaid fänne ja toetajaid Oleg Gross pärast suurepärase tulemuse pakkunud Saksamaa ralli lõppu.

Viimati triumfeerisid eestlased asfaldirallil 2004. aasta oktoobris, kui Kataloonia ralli poodiumi kõrgeimal astmel seisid Markko Märtin ja Michael Park. Üldse on Maarjamaa mehed MM-etappidel võidurõõmu tundnud seitsmel korral, millega hoitakse rahvuste arvestuses kümnendat kohta.

Autoralli MM-sari jätkub oktoobri alguses, kui 6.-10. oktoobrini sõidetakse Kataloonia MM-ralli