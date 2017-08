M-Sporti tiimiboss Malcolm Wilson oli pärast Saksamaa MM-rallit mõistagi õnnelik, sest tema kaks hoolealust lõpetasid poodiumil. Suurimat rõõmu pakkus muidugi Ott Tänaku võit.

"Ott on varemgi asfaldil kiire olnud, tegelikult igal pool, aga sel hooajal on kõik paika loksunud," rääkis Wilson. "Usun, et see on kombinatsioon selle aasta masinast, kuidas siia Fordi rooli sobib... ja muidugi ei saa unustada ka meeskonnakaaslast Sebastien Ogier´d, kes on teda samuti mõjutanud."

Britt ei julge küll veel MM-tiitlist unistada, kuid head tingimused on selleks loodud. "Loomulikult kahju Thierry´st (Neuville), aga see andis Ogier´le hea eelise," lisas ta. "Väga hea, et saime Saksamaalt soliidses edus lahkuda ja juhime nii individuaalses kui ka meeskondlikus plaanis."

Samuti pakkus Wilsonile kuhjaga rõõmu see, et lõpuks suutis tema meeskond Saksamaa rallilt võiduga lahkuda.