Amsterdami Ajaxi ridadesse kuulub lausa viis jalgpallurit, kes tulid juuli lõpus Hollandi koondisega maailmajao meistriteks. Käre konkurent on ka 20kordne Belgia meister Liege'i Standard. Eeldatavalt mängitavaim vastane on Riia Jalgpallikool.

Kui viimasel ajal on loosiõnn saatnud meid Lõuna-Euroopasse Balkani klubidega pallima, siis seekord on olukord risti vastupidi.

„Olen tihtilugu pidanud ütlema, et lähme lõunasse ja seal on palav ning tehnilised ja kiired mängijad,“ alustas Pärnu naiskonna peatreener Jüri Saar. „Nüüd on palavus asendanud normaalse ilmaga, aga vastased on veel tugevamad - kiirusele ja tehnikale on lisandunud füüsiline jõud, paika pandud mängujoonised ja tarkus. Hollandlannad on suured ja tugevad naised.“

Jüri Saar. (Mati Hiis)

Pärnakad on Meistrite liiga kvalifikatsiooni korraldamise mõtteid mõlgutanud peas juba pikalt. Nüüd sai see teoks. Peatreener loodab, et koduseinad toetavad, kuid välismaal pallimine päästaks naised olmemurede käest, mis kodus paratamatult esile kipuvad.

„Me ei ole profisportlased, ma juba tean, kes peab 26. augustil tööle minema, kes peab õhtul lapsi magama panema,“ jutustas Saar. „Kui me oleks kuskil Montenegros, oleks probleemid kaugel! Me ei saa igapäevaseid probleeme neutraliseerida ja ma ei saa mängijatele öelda, et nad mingil juhul ei tohi tööle minna. Õnneks oleme piisavalt kogenenud ja targad, loodetavasti see probleeme ei tekita.“