Uurijate esimene ülesanne oli teha kindlaks nende pallurite turuväärtus 2007/2008. hooaja lõpus. Selleks kasutati Transfermarketi veebikülje andmeid. Saadud andmetele lisaks vaadati, mitu mängu pallur Bundesligas mängis ja milliste numbritega hindasid tema sooritusi ajakirja Kicker asjatundjad. Nõnda tekkis skaala ühest kuueni, milles üks oli mitterahuldava ja kuus suurepärase vaste. Teadlased andsid endale aru, et saadud tulemused ei peegelda mängija sooritust, vaid ekspertide hinnangut mängija sooritusele. Seejärel said uurijad iga 438 mängija soorituste kohta kuiva statistikat juhtivalt spordiandmetega tegelevalt firmalt Impire AG.

Varasemad uuringud eri elualadel on näidanud, et väline atraktiivsus tagab suurema edu. Saksa teadlased Ulrich Rosar, Jörg Hagenah ja Markus Klein tegid samasuguse uuringu jalgpallis ja tutvustasid tulemusi ajakirja Soccer & Society jaanuarinumbris 2017. Uuringus osalesid jalgpallurid, kes mängisid hooajal 2007/2008 Saksa kõrgliiga 18 meeskonnas ja kes pidid vastama järgmistele tingimustele: nad pidid olema mänginud vähemalt ühe mängu nimetatud hooajal Bundesligas ja kuuluma meeskonna koosseisu ka hooaja lõppedes, karjäär pidi jätkuma ka pärast märgitud hooaega. Selliseid mängijaid oli 438.

Saksa teadlased uurisid 438 Bundesliga palluri põhjal, kas väline atraktiivsus aitab kaasa nende turuväärtuse tõusule, ja jõudsid järeldusele, et just nii see on. Mida kenam jalgpallur, seda suuremad on tema võimalused teenida suuremat palka.

Hindajad olid vanuses 17–64 ja nad olid teadlikult mehed, sest vaja oli simuleerida olukorda, milles jalgpallurite välise meeldivuse üle otsustavad jalgpallist huvituvad inimesed. Inimesed vaatasid jalgpallurite pilte oma arvutis ja korraga oli ekraanil ühe mängija foto, kusjuures selle juures puudus igasugune info. Kuna oli võimalus, et hindajad tunnevad ekraanil olevat jalgpallurit ja see võib mõjutada nende vastust, küsiti neilt, kas nad teavad jalgpalluri nime. Selgus, et jalgpallur tunti ära vaid 0,4%-l juhtudest. Seega oli äratundmise asjaolu välistatud. Nähtut hinnati seitsme palli süsteemis. Tulemuste järgi otsustades valitses hinnetes suur konsensus.

Franck Ribery efekt

Kui uurijad kõik kogutud andmed läbi analüüsisid, tuli välja, et väline atraktiivsus mängib pallurite turuväärtuse puhul olulist rolli. Näiteks kehamassiindeksi ühepalline erinevus tähendas 220 000 euro suurust erinevust turuväärtuses. Näo meeldivuse erinevus oli ühepallise erinevuse puhul samal skaalal 150 000 euro suurune. Kuna kehamassiindeksi erinevus oli mõõdetud pallurite puhul 6,84 punkti, tähendas see 1,5 miljoni suurust turuväärtuse erinevust. Näo atraktiivsuse erinevus kõige meeldivama ja kõige vähem meeldinud palluri vahel oli 3,42 punkti, mis turuväärtuses tähendas enam kui poolt miljonit eurot. Seega oli kehaline atraktiivsus olulisem näo meeldivusest. Näo puhul tuli selgesti välja, et eelistati Põhja-Euroopa näojooni.

Teadlased tõid välja, et näojoonte mõju allajäämisel kehalisele meeldivusele oli väga konkreetne põhjus, mille nimi on Franck Ribery. Prantslane elas kaheaastasena läbi raske autoavarii, milles tema nägu sai oluliselt kahjustada. Need armid on tal siiani. Näo atraktiivsuse edetabelis oli ta tagantpoolt kolmas. Ometi ei takistanud see Müncheni Bayerni poolkaitsjat olemast suurima turuväärtusega jalgpallur Bundesligas. Ta oli siiski suur erand ja seepärast ei olnud teda kohane võrrelda teistega näo atraktiivsuse poolest.

Keha ja näo atraktiivsusega oli kümne aasta taguste andmete põhjal võimalik oma turuväärtust kõige rohkem suurendada 2,1 miljoni euro võrra. See on suur number, kui arvestada, et uuritavate jalgpallurite keskmine turuväärtus oli sel ajal 3,1 miljonit eurot.

Mõistagi saab selliseid järeldusi teha üksnes antud uuringu ja teema piires. Teistes riikides ja teistel spordialadel tehtavad samalaadsed uuringud võivad anda teisi tulemusi. Omaette teema on naiste sport ja individuaalalad. Kuid arvestades eri valdkondades tehtud välise atraktiivsuse ja edu ning Bundesliga põhjal tehtud uurimust saab väita, et ilu kõlbab teatud tingimustel patta panna küll!

Inetuse preemia ja ilu karistus

Uurimuse autorid kirjutavad seoses Franck Ribery efektiga, et teatud tingimustel võivad armid – mida peetakse üldjuhul mehelikkusele omaseks – suurendada prestiiži, mida näitavat ka üks viimase aja uurimus. Erialauurimustes tuntakse ka termineid “inetuse preemia” ja “ilu karistus”. Nimelt kiputakse ühe teooria järgi rangemalt karistama atraktiivseid ja sageli ennast täis inimesi, kes ei täida neile pandud ootusi. Ja skaala teises otsas premeeritakse heldemalt neid vähem atraktiivseid inimesi, kes ületavad neile pandud ootusi.