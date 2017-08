Cleveland Cavaliers tuli vastu nende superstaari Kyrie Irvingu palvele ning saatis mängija rivaali Boston Celticsi ridadesse.

Vastutasuks andis Boston tunamullusele meistrile Isaiah Thomase, Jae Crowderi, Ante Zizici ja draft'i2018. aasta Brooklyn Netsi esimese ringi valiku.

25aastane Irving teavitas Cavaliersi organisatsiooni oma lahkumissoovist juuli alguses. Peamiseks põhjuseks olevat asjaolu, et mees on klubis LeBron Jamesi varjus ning soovib ise esimest viiulit mängima hakata.

"Kyrie on üks parimaid punktitoojaid meie liigas. Ta on tõestanud seda korduvalt ja ka suurtel areenidel, NBA finaalides," sõnas Bostoni klubi üks eestvedajatest Danny Ainge. "Ta on NBA meister, olümpiavõitja ja neljakordne tähtede mängul osalenu. Sellegipoolest arvame, et tema parimad aastad on alles ees."

Irvingu keskmisteks näitajateks möödunud hooajal olid keskmiselt 25,2 punkti, 5,8 söötu ja 3,2 lauapalli mängus. Cavaliersi ridadesse siirdunud Isaiah Thomas oli möödunud aastal Bostoni suurim korvikütt, visates põhiturniiril 28,9 punkti mängus.