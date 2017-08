Hiljutise Therese Johaugi dopingusaaga taustal on Norra suusaliit esitanud nõudmise, et Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur (WADA) oma reegleid muudaks.

Norralased on veendunud, et Therese Johaugi organismi sattus keelatud aine klostebool juhuslikult. Seetõttu leiavad nad, et WADA peaks kogemata dopingureeglite vastu eksinud sportlastega käituma leebemalt.

"Kuidagi peab olema võimalik eristada tahtliku käitumist ning kogemata tehtud vigu," sõnas Norra suusaliidu murdmaasuusatamise komitee juht Torbjörn Skogstad kohalikule uudisteportaalile NRK.