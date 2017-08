Sellest hoolimata oli tegemist igati vinge ning innovatiivse lahendusega! Õhtuleht otsustas aga idee pea peale pöörata ning hoopis soojast siseruumist õue jalutada, ikka selleks, et saada teada, kes on need vinged mehed, kes vihma ja tuult trotsides tuttavaks saanud spordisaali õueväljaku vastu on vahetanud.

Eile alguse saanud Võrkpalli EMil Poolas pakkusid korraldajad pealtvaatajatele kodudes ning ennekõike tribüünidel võimsa elamuse. Varssavi rahvusstaadion, mis mahutab 65 000 inimest, muudeti hiiglaslikuks sisehalliks, ikka selleks, et pakkuda omadele veel rohkem emotsiooni ning võimsamat koduseinte toetust.

2012. aastal pidasid ookeanitaguses jäähokiliigas NHL New York Ranger ja Philadelphia Flyers oma 2. jaanuari kohtumise muidu Philadelphia Philliesi pesapalliareenil Citizens Bank Parkil. Värskes õhus peetud kohtumist jälgis kõrvalt 46 967 inimest kuid kodupubliku suureks kurvastuseks pidi Flyers tunnistama vastaste 3:2 paremust.

Samamoodi on hokimängijad oma oskusi näidanud Ameerika jalgpalli väljakul, tavalisel jalgpalliväljakul kui

New York Rangers ja Philadelphia Flyers kohtumine pesapalliväljakul Citizens Bank Parkil. (Patrick McDermott)

Penguinsi poolehoidjad Ameerika jalgpalli väljakul oma meeskonnale kaasa elamas. (PAM PANCHAK)

2010. aasta MMi kohtumine Saksamaa ja USA vahel võttis aset 77 803 pealtvaatajat mahutaval jalgpalliareenil. (CLEMENS BILAN)

2. KORVPALL

2011. aastal North Carolina ja Michigan State'i ülikoolitiimides korvpalli mänginud mehed saavad uhkustada ilmselt kogemusega, mida pole enamus inimestel. Nimelt peeti North Carolina ja Michigan State'i vaheline korvpallikohtumine Ameerika Ühendriikide lennukikandja USS Carl Vinsoni pardal. Ekstraordinaarset sündmust oli koha peal oma silmaga kaemas ka tollane president Barack Obama.

Michigan State Spartans ja North Carolina Tar Heelsi korvpallurid lennukikandja pardal korvpalli mängimas. (MIKE BLAKE)

Kaks aastat varem olid külmas ja tuules palli põrgatanud ka kuningliku korvpalliliiga NBA pallurid, kui Golden State Warriors ja Phoenix Suns läksid sõpruskohtumises vastamisi muidu Indian Wellsi tenniseturniiril kasutataval areenil.

Indian Wellsi tenniseareen muudetuna korvpalliplatsiks. (Francis Specker)

New Yorkis asetsev Radio City Music Hall on samamoodi võõrustanud erinevaid korvpallikohtumisi. Muidu kontserdisaalina tuntud asutuses on oma oskusi näidanud nii NBA korvpallurid kui ülikooli naiskorvpallurid.

Radio City Music Halli lavale paigaldatud korvpalliväljak. (CHRIS TROTMAN)

3. TENNIS

Kuus aastat tagasi pakkusid tennisemaailma elavad legendid Rafael Nadal ja Roger Federer maailmale sõu, kui kõksisid rõõmsalt palli Kataris Doha lahte paigaldatud ulpival väljakul. Ekstravagantse kohtumise põhjuseks oli kohaliku tennisevõistluse (Katar Open - K.J) promomine.

"See oli lõbus. Kogu see kogemus oli väga erinev. Enne kohtumist olin natukene isegi närvis, ei kujutanud ette, kuidas see välja kukub," sõnas Federer pärast üritust.

Rafael Nadal ja Roger Federer mängimas Doha lahel vette ehitatud tenniseväljakul. (JULIEN CROSNER)

Mehed on omavahel varemgi nalja mõistnud teha. 2007. aastal mingi Mallorcal vastamisi väljakul, kus nn koduväljaku eelist omasid mõlemad. Hispaanlane mängis oma lemmikul saviliivaväljakul ning šveitslane murukattega väljakul - nimelt oli väljak katete osas poolitatud.

2005. aastal sai Federer aga hakkama veel suurema julgustükiga, kui nõustus 321meetri kõrgusel minema vastamisi Andre Agassiga. Dubais Buaj Al Arabi helikopteri maandumisplatsil peetud kohtumises serviässa lüüa ei tasunud, sest vastasel juhul mängulusti kauaks ei jätkunud.