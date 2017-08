Eesti võrkpallikoondise šansid EMi A-grupist edasi pääseda on teatavasti ahtakesed, sest täna on vastaseks Serbia ja ülehomme võõrustajamaa Poola. Mõlemad on hirmkõvad, teisalt on kõik veel meie käes.

Kui Eesti alustas finaalturniiri 2:3 kaotusega Soomele, siis Poola jäi 0:3 alla Serbiale. Tulemus oli päris uskumatu, sest kohtumine peeti Varssavis asuval rahvusstaadionil. Serbia ei löönud aga enam kui 65000 Poola fänni ees põnnama ja kinkis neile geimides vastavalt 22, 22 ja 20 punkti. 2014. aastal Poolas peetud MMil toimus avamatš samuti Varssavis, kuid siis suutsid võõrustajad serblastest üle 3:0 olla ja tulid lõpuks maailmameistriks.

„See võit on meile väga tähtis. Tegelikult suudame veel paremini tegutseda ja tahame turniiri jooksul meeskonnana areneda. Aga püüame nüüd selle mängu unustada ja keskendume juba järgmisele vastasele,“ ütles Serbia kapten Dragan Stankovic Euroopa võrkpalliliidu kodulehele.

Eesti teenis tänu kahele geimivõidule tabelisse ühe punkti ja seega alustavad teist vooru A-grupi viimastena hoopis poolakad. Grupist pääsevad edasi kolm paremat ja võit kas Serbia või Poola üle teeks Eesti seisu juba päris heaks. Kindlasti ei sõltu me teiste matšide tulemustest siis, kui alistame Poola 3:0 või 3:1. Alati on võimalus võita mõlemad matšid, aga esialgu jääb see unistuste valdkonda.

Serbiaga heitluse eel tasub veel meenutada, et samad meeskonnad läksid vastamisi 2015. aasta EMil, kui play-off’is pidi Eesti 2:3 vastaste paremust tunnistama. Sealjuures võitis Eesti kaks esimest geimi.