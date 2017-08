Ferrari vormelitiim teatas äsja, et sakslane Sebastian Vettel (30) on sõlminud nendega uue, 2020. aasta lõpuni kestva lepingu.

Neljakordne maailmameister on Ferrari rooli keeranud aastast 2015 ja tõstnud meeskonna tänavu tagasi tiitlikonkurentsi. Üheksa etappi enne hooaja lõppu hoiab Vettel Lewis Hamiltoni (Mercedees) ees 14punktilist edu.

Senisest Ferrari masinas peetud 51 võidusõidust on Vettel võitnud seitse, poodiumile on ta jõudnud 28 korda.

Ühtlasi lõppesid selle teatega spekulatsioonid, et Vettel võib siirduda Mercedese meeskonda. Nädala alguses teatas Ferrari, et meeskonnas jätkab ka soomlane Kimi Räikkönen.

Extension of the agreement between Scuderia Ferrari and Sebastian Vettel.https://t.co/jKmGTz1Sci pic.twitter.com/36CURtCu2i