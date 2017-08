Koodusõnu jagus loomulikult ka rohkearvulisele Eesti fännirühmitusele: "Seni kuni saalitäis siniseid on meiega, on kõik võimalik. Meil on supertoetajad. See on uskumatu! Ükskõik, milline meeskond siin unistab, et ükskord oleks neil midagi sarnast. Mängime nagu kodus. See on midagi erilist ja suurt.”