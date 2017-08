Midagi pole teha, lõpuks on Serbia meeskond sügavam ja kui mõned erandid välja jätta, pallitakse mainekamates klubides. "Kui võtta nimekiri kätte ja vaadata, kus nad mängivad, tuleb kananahk peale. Usun ja loodan, et tulevikus suudavad ka mõned eestlased sama tasemeni jõuda. Peame praeguseid kogemusi tulevikus ära kasutama ja mis on veelgi tähtsam - usun, et praegu on väga palju neid lapsi, kes soovivad võrkpalli mängida ja vaatavad praegustele tegijatele alt üles," ütles Cretu.

Diagonaalründaja positsioonil on Renee Teppan nigelas vormis Oliver Venno selgelt üle mänginud. Täna sekkus ta Venno asemel juba avageimis ja kogus 17 silma.

"Renee on pidanud pikalt teist viiulit mängima, aga ta on sellesse suhtunud väga arusaavalt. Ta on kogu aeg edasi töötanud ja näidanud, et talle saab loota. Renee on võrreldes eelmiste aastatega täiskasvanumaks saanud ja seetõttu avaneb tal võimalus mängida (Itaalia tippklubis) Trentinos. Võimalik, et ta on tulevikus üks paremaid diagonaale üldse," rääkis Cretu 23aastase Teppani kohta.

Kas mängus Poolaga on Teppanit oodata ka algrivistusse? "Laske mul kõigepealt magada, siis vaatame," vastas ta naerdes.

Cretu ei jätnud kasutamata ka võimalust tänada fänne. Ametlikel andmetel oli matši vaatamas 3000 inimest. Kui seni on räägitud 1500 Eesti fännist, siis täna võis see number isegi suurem olla.

"Kui meie ümber on sellised inimesed, siis see on uskumatu. Nad on siin juba ajalugu teinud - kõik räägivad neist. Tahaksin, et fännid teaksid, et mängijad räägivad nendest pidevalt isegi riietusruumis. Poolehoidjad annavad meile tõesti palju jõudu," kiitis loots.