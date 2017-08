Ameerika jalgpalluri Margus Hundi koduklubi Indianapolis Colts pidas kolmanda hooajaeelse kontrollkohtumise ning võõral väljakul saadi 19:15 jagu Pittsburgh Steelersist.

Hundil õnnestus mitmel korral vastaseid segada ning Karksi-Nuia mehele usaldati korralikult mänguaega.

Margus Hunt blows up a run in the backfield. Splits the offensive linemen.

I really like what I've seen from Margus Hunt. Disruptive