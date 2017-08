Grossi ja Mõlderi järel said teise koha Egon Kaur ja Annika Arnek, kellele see oli uue Ford Fiesta proto autoga hooaja esimene start. Võitjatest jäädi kokkuvõttes maha 7,7 sekundiga.

„Konkurents oli väga tugev ja kindlasti oli ka senise hooaja kõige keerulisem ralli. Lõpuks suutsime end kokku võtta ja arvan, et meie jaoks oli võidu võtmeks viimase ringi kahe pika katse esimesed läbimised, kus võidule väga tugeva aluse panime, mida siis lõpus juba kindlustasime,“ võttis Gross võistluse kokku.

Laupäeval lõppenud Lõuna-Eesti ralli võitsid Georg Gross ja Raigo Mõlder, kellele see oli neljandaks järjestikukuseks rallivõiduks. Mehed kinnitasid, et tegu oli hooaja kõige keerulisema ralliga.

„Ralli algas meie jaoks väga hästi, kohe esimesel katsel uue autoga katsevõit. Õnneks teadsime juba testidest, et auto on nauditav sõita, kuid meil puudus veel võistlustingimustes ajaline võrdlus, a saime selle juba esimestelt katsetelt. Esimese päeva linnakatse ja teise päeva mõned apsakad ning paar tehnilist probleemi ei lasknud meil võidu eest lõpuni heidelda, kuid saime siit rallilt palju infot, et mida autoga edasi teha,“ võttis Kaur eduka hooaja avastardi kokku.