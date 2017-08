Poola võrkpallikoondis võitis eile kodusel EM-finaalturniiril Soomet 3:0. Esimese vooru kaotus Serbiale suudeti heastada, aga kindluse mõttes tuleks neil alistada ilmselt ka Eesti.

Poola koondise diagonaalründaja Lukasz Kaczmarek ütles kodumaisele meediale, et Eesti esitused on talle jätnud hea mulje. "Peame sellele mängule täiega peale tulema, sest Eesti mängib rahulikku, vaprat, tarka ja tehnilist võrkpalli. Pealegi on nende treener Gheorghe Cretu. Ent eelkõige peame vaatama, mida me ise korda saadame," rääkis ta väljaandele TVN24.pl.

Pole ime, et 205 cm pikkune Kaczmarek eraldi just Cretut välja tõi, sest sarnaselt poolakate sidemängija Grzegorz Lomacziga on ta viimastel hooaegadel klubivõrkpalli mänginud Lubini Cuprumis, mille juhendaja Cretu kuni 2017. aasta kevadeni oli.

Lisaks tunneb Kaczmarek hästi ka samuti Cuprumis mängivat Robert Tähte ja sel suvel koondisega mitte liitunud Keith Pupartit.

Poola - Eesti heitlus algab homme Eesti aja järgi kell 21.30.