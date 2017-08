PSG rahatasku on põhjatu ja üleminekuturul on klubi ainsaks vaenlaseks UEFA finantsilise ausa mängu reeglid. Lihtsustatult: klubi ei tohi kulutada rohkem, kui nad teenivad.

1. Kylian Mbappe liitub laenulepingu alusel Pariisi Saint Germainiga, järgmisel suvel on klubil võimalus detsmberis 19aastaseks saav Mbappe lõplikult välja osta.

PSG ostis äsja Barcelonast 222 miljoni eest Neymari ning seniajani pole päris selge, kust kohast see raha tegelikult pärineb. Suur osa klubi rahastusest tuleb otse Katari riigilt ja seega võib eeldada, et ka Neymari eest huugama pandud summa saabus prantslaste juurde läbi Lähis-Ida nafta puurkaevu.

Nüüd peab PSG igal juhul UEFAga läbirääkimisi, millal ja kuidas nad kedagi veel osta saaksid, et mitte reeglitega vastuollu minna. Esialgu on Guardiani andmetel välja mõeldud skeem, et Monaco meeskonna ründetäht Mbappe liitub nendega laenulepingu alusel ja 155 miljonit eurot kantakse vürstiriigi rahvale üle alles järgmisel suvel, kui mees nn ametlikult PSGga liitub. Koos erinevate boonustega võib Mbappe hind kerkida 190 miljoni euroni.

Kylian Mbappe kolib ilmselt Monacost Pariisi. (VALERY HACHE)

Õhtulehe hinnang: Jalgpall, Katar ja palju raha... Selle vahva kolmnurga minevikku teame juba üsna hästi. Seni on raha võim jalgpallis olnud täiesti peatamatu ning erandiks pole ilmselt ka käimasolev ega järgmine aasta. Kui PSG Mbappet veel osta ei saa, siis ilmselt tõesti sõlmitakse laenuleping, mis lõpuks ikkagi Monacole tohutu summa sisse toob. Jabur, aga tõsi. Usume, et PSG napsab Mbappe enda ridadesse.

2. Alexis Sanches lahkub Arsenalist, kuid kes suudab tema rahahimu rahuldada?

Londoni Arsenali eilne 0:4 kaotus Liverpoolile oli niivõrd masendav, et kohati oli raske uskuda, et tiimi kuuluvad tippjalgpallurid. Üks erand siiski väljakul oli: Alexis Sanchez! Tšiili mees võitles iga palli pärast ja püüdis ka kaaslasi ergutada, kuid tulutult.

Teise poolajal keskel välja vahetatud mehe kehakeel andis klubivahetuse kuulujuttudele igal juhul hoogu juurde. Mees oli selgelt löödud. Silmadest võis välja lugeda lõplikku mõistmist, et Arsenal ei ole koht tema jaoks.

Potentsiaalseid kosilasi peaks olema piisavalt, kes üleminekuakna viimastel päevadel Arsenali tülitama asuvad. Kõige tõenäolisema sihtkohana näeb Suurbritannia meedia Manchester Cityt.

Kas Alexis Sanchez pidas eile viimase mängu Arsenali särgis? (ANTHONY DEVLIN)

Õhtulehe hinnang: Palju aspekte räägib Sancheze lahkumise kasuks, kuid jääb üks suur AGA. Nimelt pakkus Arsenal mehele tänavu suvel palgaks 300 000 naela nädalas, kuid Sanchez lükkas lepingu tagasi. See oleks teinud temast liiga suurima palgaga mängija.

Nüüd liiguvad kõlakad, et Sanchez ei lepi vähemaga, kui 400 000. Kui jutud peaks tõele vastama, siis leiaks ta endale koduklubi ilmselt ainult Hiinast. Premier League'i suurima palgaga mängija on praegu väidetavalt Paul Pogba, kes teenib nädalas 290 000 naela.

Õhtuleht jääb täna hommikul arvamusele, et Sanchez jääb lepingu lõpuni ehk järgmise suveni Arsenali. Peatreener Arsene Wenger ei saa oma suurimast staarist loobuda ja ilmselt ei leitaks piisavalt kiiresti ka väärilist asendajat. Ehk käitutakse sarnaselt, nagu tegi Dortmundi Borussia Robert Lewandowskiga: võetakse mehe oskustest viimane välja ja lastakse suvel tasuta minema.

3. The Telegraph väidab, et Southampton ei müü tänavu suvel keskkaitsjat Virgil van Dijki.

Uudis, mis otseselt puudutab Ragnar Klavani tulevikku, sest just eestlase tööandjat ehk Liverpooli peeti pikalt hollandlase järgmiseks koduklubiks. Bredas ja Viljandis sündinud mehed mängivad mõlemad ka keskkaitsja positsioonil. Van Dijk andis küll klubile ametliku lahkumissoovi, kuid Southampton pole väidetavalt müümisest endiselt huvitatud.