Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras nelja-aastase võistluskeelu kolmele jõutõstjale, kes on andnud positiivse dopinguproovi ajavahemikus veebruar-aprill 2017. Dopinguproovid sisaldasid erinevaid anaboolseid steroide.



Dopingukontrolli teostas Eesti Antidoping mitmel Eestis toimunud jõutõstevõistlustel koostöös Eesti Jõutõsteliiduga. „Jõutõsteliit on järjepidevalt tellinud dopingukontrolle, et kaitsta oma spordiala puhtust. Loomulikult tekitab selleaastane leid meelehärmi, aga jätkame dopinguvastast võitlust järjekindla teavitustöö ja kontrollimisega,“ kommenteeris Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.



Leitud ained olid peamiselt anaboolsed steroidid ning kõik dopinguproovid võeti võistlussiseselt. Ükski kolmest sportlasest B-proovi avada ei soovinud. Distsiplinaarkolleegiumi koosolek, kus positiivse dopinguproovi andnud sportlased ära kuulati ja otsus karistuste kohta langetati, toimus juulikuu alguses ning käesolevaks hetkeks on möödunud ka 21 päeva, mil kolleegiumi otsust oli võimalik edasi kaevata. Seega on sportlaste karistused jõustunud.



Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk ütles, et positiivse dopinguproovi korral on sportlasel tõendamiskohustus selgitades, kuidas keelatud ained temani jõudsid ning tema organismi sattusid. „Paraku ükski jõutõstja seda ei selgitanud ega ilmnenud ka muid pehmendavaid asjaolusid,“ ütles Kivinukk.



Kõigile kolmele positiivse proovi andnud jõutõstjale määrati nelja-aastane võistluskeeld alates esialgse võistluskeelu kuupäevast. Karistust kandvad sportlased on Moonika Aus (keelatud ained on oksandroloon ja selle metaboliidid, võistluskeeld 18.05.2017-17.05.2021), Romek Velt (keelatud aine drostanoloon, võistluskeeld 6.03.2017-5.03.2021) ning Sergei Zaitsev (keelatud ained metandienoon ja meldoonium, võistluskeeld 8.05.2017-7.05.2021).



Võistluskeeld tähendab, et dopinguvastase reegli rikkumise tõttu on sportlastel keelatud nelja aasta jooksul osaleda mis tahes võistlustel või muus spordialases tegevuses (välja arvatud dopinguvastased koolitusprogrammid). Keeld hõlmab ka osalemist treeninglaagrites, demonstratsioonesinemistel ja treeningutel, mida korraldab spordialaliit või selle liikmeks olev klubi. Ühel spordialal määratud võistluskeeld kehtib ka teistel spordialadel.