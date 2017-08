Kindlustusagent vestleb tulevase kliendiga tema kodus. Ta osutab oivalisele vaasile kaminasimsil ja küsib siis naiselt: "Kas te hoiate seal midagi?"

"Jah, oma abikaasa tuhka."

"Mul on väga kahju," ütleb agent. "Ma ei teadnud, et ta on surnud."

"Ega ta ei olegi. Ta on lihtsalt liiga laisk, et endale tuhatoos tuua."