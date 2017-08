Hispaania velotuuri kümnenda, 165 km pikkuse etapi võitis itaallane Matteo Trentin, üldliidrina jätkab britt Chris Froome.

Etapp lõppes põneva laskumisega. Trentin kurvastas lõpuspordis kohalikku, Murcia ratturit Jose Joaquin Rojast, jättes tolle kodulinna publiku ees teiseks. Kolmandana lõpetas teine hispaanlane Jaime Roson Garcia.

"See oli asi, millega saan päris hästi hakkama. Laskumine oli tehniliselt väga keerukas. Oli hea, et Rojas oli juhtgrupis, sest ta on tõeliselt hea laskuja ja minu asi oli end tema järel hoida," vahendas agentuur Reuters Trentini sõnu.

Kokkuvõttes edestab Froome 36 sekundiga kolumbialast Esteban Chavesi ja iirlast Nicolas Roche'i. Rein Taaramäe hoiab 179 jätkaja seas 165. kohta.