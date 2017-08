Võrkpalli EM-finaalturniir on Eesti jaoks läbi. Esmaspäeval saadi A-grupis ka kolmas kaotus, seekord võõrustajamaa Poolalt. Eestlased tõestasid taas, et nende tase on EMi vääriline, aga senisest kõrgemale tiivad ei kandnud. Milline on koondise lähitulevik? Suures osas jätkatakse ilmselt samade meestega, tähtis küsimus on ka peatreener Gheorghe Cretu tulevik.

Cretu leping sai EM-finaalturniiga läbi. Sügisel kolib rumeenlasest maailmakodanik perega Tallinnasse elama. Ühtegi profimeeskonda ta esialgu juhendama ei hakka – Cretu on lubanud mõnda aega vabalt võtta ning abikaasale ja tütrele keskenduda. Tihedamalt seob end Eestiga ka koondise füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini, kes seni töötas Cretuga Poola tippklubi Lubini Cuprumi ridades.

Juhendaja ise jäi koondise juhendamise osas salapäraseks. „Ma ei taha oma tulevikust rääkida. Tulen Tallinnasse ja luban, et kutsun teid kohvile,“ ütles ta Eesti ajakirjanikele.

Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur rääkis Õhtulehele, et alaliidu juhatus soovib Cretu jätkamist, aga pärast mängu Poolaga võimalikust lepingust ei räägitud. „Cretu tahab kõikide mängijatega omavahel rääkida ja nad klubihooajaks teele saata. Gianni (Cretu hüüdnimi – A.K.) läks korraks Viini, aga kui ta Eestisse tuleb, siis istume maha ja arutame seda teemat. Targemad oleme ehk umbes nädala jooksul,“ sõnas Pevkur.