Kreeka jalgpallikoondise 52aastane sakslasest peatreener Michael Skibbe rääkis päev enne MM-valikmatši Eesti vastu, et ideaalses seisus tema hoolealused ei ole.

Nimelt vaevavad kreeklasi vigastused ja koduklubides pingil istuvad mehed. Tuttavad mured ka Eesti jaoks!

"Meil oli seekord probleeme, sest paljud on vigastatud. Veelgi suurem mure on aga see, et mehed ei saa klubides mänguaega. Kutsusime rohkem kui 23 mängijat, et saaks neist pildi ette. Nad teevad oma klubides ainult trenni ja seega me ei teadnud, millises hoos paljud on. Nüüd on mul kõigest pilt ees ja oleme mänguks valmis," rääkis Skibbe täna Georgios Karaiskakise nime kandva staadioni pressiruumis.