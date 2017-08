Täna läheb lahti Vana Maailma korvpalliaasta suursündmus, Euroopa meistrivõistlused. Kindlasti ootab ees äge võistlus, esile kerkivad uued kangelased, kuid FIBA aadressil kostab maailmajao igast nurgast üha suuremat nurinat.

Esiteks torkab igaühele silma puuduvate tippmängijate ülisuur hulk. Leidub piisavalt korvpallureid, kes on katkematult igal suvel mõnel suurvõistlusel koondist esindanud. Tõsi, nüüd on tegemist viimase niisuguse korraga, järgmisel aastal ei toimu ühtegi tiitlivõistlust. Kuid tagajärjed on juba käes.

Iga korvpallisõber juba teab, et kahjuks ei kaunista tänavust EMi Giannis Antetokounmpo ega Miloš Teodosic, Sergio Llull ega Nikola Jokic, ning nimekirja võib staaridega veel kõvasti pikendada. Mõnigi riik on seisus, kus puudujate „koondis“ peaks olema tugevam EMil osalevast…

Kalinic: keha ei pea enam koormusele vastu