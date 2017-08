Täna algava korvpalli EMi eel on rahvusvaheline korvpalliliit FIBA avaldanud ka võistluse kodulehel tiimide iganädalase edetabeli, rõhutades selgelt, et tegemist on subjektiivse valikuga. Viimati pakuti parimaks Hispaaniat Serbia ja Prantsusmaa ees.

Samas avaldati oma viimane edetabel ka nädal tagasi, kui polnud veel selge, et näiteks Serbia koosseis jääb nõnda hõredaks. Siis polnud veel loobumisest teatanud Nikola Kalinic ega Nemanja Nedovic.

Järgnevalt FIBA edetabel ja nende kommentaarid.