Jalgratturite aasta kolmandal suurtuuril Vueltal debüüti tegev Iirimaa profimeeskond Aqua Blue Sport sai korraliku tagasilöögi, kui nende tiimibuss pandi ööl vastu tänast põlema. Sõiduvahend hävis tules täielikult ja muutus kasutuskõlbmatuks.

"Meie tiimibuss on täelikult hävinenud, põhjuseks öösel aset leidnud argpükslik süütamine. Keegi vigastada ei saanud. Politsei on kahtlusaluse arreteerinud," kirjutas meeskond oma Twitteri kontol. Tuli sai alguse madratsist, mis asetati bussi alla ja pandi põlema. Aqua Blue Sporti bussi lähedal seisid ka Bora-Hansgrohe ja Astana bussid, aga need kannatada ei saanud.

Aqua Blue Sporti ratturid pole Vueltal etapivõiduni küündinud, aga jooksikute seas ollakse igati nähtavad olnud.

