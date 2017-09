Eile korvpalli EMil 82:92 Serbiale kaotanud Läti koondist on tabanud tagasilöök: meie lõunanaabrite üks paremaid mehi Davis Bertans on tervisemure küüsis.

Seega pole Läti meedia andmetel praegu kindel, kas 24aastane Bertans saab tänases alagrupimängus Belgia vastu oma kodumaad aidata või mitte.

Ent milline tervisehäda Bertansit kimbutab? Läti Korvpalliliidu kommunikatsioonijuht Artur Portnov ei soovinud teemat täpsemalt kommenteerida ning ütles, et detaile ei avalikustata. Küll selgitas Läti peatreener Ainars Bagatskis, et mitmed pallurid on pisitraumadega kimpus.

Bertans viskas Serbia vastu 16 punkti ja võttis kuus lauapalli. Läti kohtub Belgiaga täna, mäng algab kell 14.15.