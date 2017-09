„Karjääri mõistes oli see klubivahetus mulle kindlasti hea. Nii klubi kui liiga on tugevad,“ arutles Mets laupäeval toimunud Eesti jalgpallikoondise pressikonverentsil. „Mängijad on individuaalselt paremad, mis omakorda viib meeskonna taseme kõrgemaks. Peamised erinevused on kiirem tempo ja suurem konkurents.“

Mets pole seni veel uue meeskonna, mille täisnimi on Nooit opgeven altijd doorgaan, Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning, Combinatie Breda, põhikoosseisu pääsenud. Rotterdami Sparta, PSV Eindhoveni ja Vitesse vastu sekkus Viljandi mees vahetusest.

Kuidas hindab Mets olukorda, et kahe tähtsa mängu vahele jääb nii vähe aega. „Ideaalne see ei ole, aga kõik mängijad on professionaalid ja teavad, kuidas endas kiiresti värskus leida,“ rääkis 24aastane jalgpallur.

Antonov: klubis töötame koondise nimel

Ilja Antonov on Sloveenias kaasa teinud viies mängus, kolm korda kuulus ta Rudari algkoosseisu. „Olen väga rahul, et sain võimaluse end proovida. Seal ligas ei ole lihtsaid mänge. Tippmeeskonnad Maribor ja Ljubljana Olimpia on favoriidid, aga teiste omavahelised mängud peaks olema tasavägised,“ kirjeldas 24aastane poolkaitsja olukorda.

Austria esiliigat ja Sloveenia kõrgliigat võrdles Antonov järgmiselt: “Austrias oli mängupilt jõulisem, Sloveenias aga taktikalisem ja tehnilisem.“

Ilja Antonov mängus Portugali vastu. (Steven Governo)

Suures talispordiriigis veedetud raskele ajale vaatab endine Levadia mees tagasi positiivsel toonil: „Austriast võtsin kaasa palju kasulikke asju, aga nüüd on see minevik. Psühholoogiliselt pidin end raske perioodi ajal motiveerima. See aitaski mul areneda.“