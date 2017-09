USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on meeste üksikmängu tabeli alumine pool soosikutest täiesti "tühjaks jooksnud" ning keegi alles jäänutest jõuab kindlasti esimest korda finaali. Tabeli ülapoolel on endiselt võimalik, et tennisefännid näevad uuel nädalal klassikat - Rafael Nadali ja Roger Federeri vastasseisu. Esimesena asetatud Nadal alistas kolmandas ringis argentiinlase Leonardo Mayeri 6:7, 6:3, 6:1, 6:4 ning läheb nüüd vastamisi ukrainlase Aleksandr Dolgopoloviga. Kolmanda paigutusega Federer oli 6:3, 6:3, 7:5 üle hispaanlasest Feliciano Lopezist, tema järgmine vastane on sakslane Philipp Kohlschreiber. Kui nii Nadal kui ka Federer võidavad veel kaks mängu, saavad nad poolfinaalis kokku, ning hispaanlaselt juba küsiti mängujärgsel pressikonverentsil selle kohta. "Ma ei mõtle võimalikule mängule Federeriga, sest olen alles neljandas ringis. Kõik mängud on rasked, keskendun kohtumisele Dolgopoloviga," vastas Nadal.

Federer alustas turniiri ootamatult raskelt, ta vajas nii esimesest kui ka teisest ringist edasi pääsemiseks maksimaalset viit setti. Ta pelgaski, et need röövisid liialt jõudu. "Kuid jõudu jagus, alustasin hästi," ütles Federer pärast Lopezi alistamist pressikonverentsil. "Teine sett oli juba pingelisem, kuid pidasin vastu. Kolmas kulges kõige raskemalt, kuid olen oma mänguga rahul.

Ma ei forsseerinud ettevalmistust selleks turniiriks, mõtlesin rohkem taktikale. Tunnen end üha paremini ja kindlamalt. Paljud asetatud mängijad langevad välja, kuid ma ei tunne, et see avaldaks mulle survet. Teame, et ühelt tabelipoolelt tuleb uus finalist ja juba see on põnev," rääkis Federer