Eesti jalgpallikoondis alistas MM-valikmängus üleminuti väravast 1:0 Küprose. Äsjase vigastuse tõttu alles 82. minutl platsile tulnud maestro Konstantin Vassiljev lausus, et tervisega on nüüd kõik korras.

"[Tervis lubanuks] võib-olla natuke rohkem kui 10 minutit, aga selline oligi plaan. Maksimaalselt 20 minutit. Praegu on tuju väga hea, võitsime mängu ja tervisega on kõik korras. Saan minna tervena klubisse ja valmistuda sealseteks mängudeks."

Võiduvärava löönud 19aastasest Mattias Käidist: "Igaühel on hea meel alati viimasel hetkel võiduvärav lüüa. Tal peab olema väga helge tulevik, loodame kõik, et nii ka juhtub."

Kui ärevad need 80 minutit pingil olid? Kas tuli ka küüsi närida? "Ei-ei. See mäng oli kontrolli all, proovisime palli hoida, mõnel hetkel tuli see väga hästi välja, aga viimasel kolmandikul ei suutnud väga teravust luua. Situatsioone polnud palju, samas Küprosel ka mitte. Oli väga taktikaline mäng ja oli näha, et Küpros on pisut väsinud Bosnia mängust. Meie jaoks väärikas võit ja oleme sellega väga rahul."