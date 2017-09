Vormel-1 sarjas toimus võimuvahetus - Itaalia etapi võitnud Lewis Hamilton (Mercedes) möödus punktitabelis Sebastian Vettelist (Ferrari). Märgades oludes sõidetud kvalifikatsioonis alles kuuenda aja saanud Vettel suutis hullemat siiski vältida ja tõusis Ferrari koduõuel Monzas lõpuks kolmandaks. Teise koha sai Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas.

Hamiltonil on nüüd 13 etapiga koos 238 silma, Vettelil kolm punkti vähem. Sõita on jäänud seitse etappi ja britt tunnistas pärast sõitu, et Ferraril on veel trumpe varuks küll.

„Heitlus on endiselt väga tihe. Ees ootab sõit Singapuris, kus Ferrari peaks väga kiire olema. Sellegipoolest on suurepärane tunne kahel etapil järjest parim olla,“ ütles ka nädal tagasi Belgia GP-l triumfeerinud Hamilton.