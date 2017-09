Kuigi Fernando Alonso (McLaren) pidi eilse vormel 1 Itaalia GP käigukastirikke tõttu katkestama, oli ta võidusõidu järel pahane.

Täpsemalt ärritas teda üks intsident sõidu algfaasis, kui ta võitles Jolyon Palmeriga (Renault) 12. koha eest, kuid too sõitis ühe šikaani otseks ega loovutanud seejärel Alonsole oma positsiooni. Tõsi, britt teenis hiljem selle eest kohtunikelt viiesekundilise karistuse, mida Alonso nimetas naeruväärseks.

"Jõudsime šikaani külg külje kõrval, pidurdasime hilja ning minul õnnestus šikaan korralikult ära võtta. Tema aga sõitis kurvi otseks ja jäi minu ette. Säärane olukord on reeglites väga konkreetselt ära toodud: kui kaks autot on šikaanis külg külje kõrval ning üks on sunnitud selle otseks sõitma, siis ta annab oma koha tagasi. Aga sel korral jõid FIA tegelased ilmselt Heinekeni," lõpetas Alonso oma pahase monoloogi.

"Kui jalgpalli kätega krabamine on penalti, siis peaks see olema penalti iga kord. See pole minu tõlgendus. Olukord oli must-valge. Pole tähtis, mis koha nimel võitlus käib, pealtvaatajad tahavad näha normaalset võidusõitu, mitte mingit läbu."